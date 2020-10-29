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Врачи Боткинской больницы пролечили тысячу пациентов с COVID-19 за 3 месяца
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Врачи Боткинской больницы пролечили тысячу пациентов с COVID-19 за 3 месяца

Юлия Ямпольская

Город

В ковид-центре Боткинской больницы в столице за три месяца пролечили около тысячи человек. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил член-корреспондент РАН, главный врач Городской клинической больницы имени С. П. Боткина Алексей Шабунин.

Он отметил, что специалисты прооперировали 76 человек. По его словам, 40 процентов пациентов с COVID-19 лечили в отделении реанимации.

— Сегодня 35 процентов сотрудников имеют стойкий иммунитет, — цитирует Шабунина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что врачи Боткинской больницы проведут обучение во временном госпитале в Крылатском. По словам заведующего медицинским симуляционным центром Юрия Логвинова, специалисты уделят особое внимание оказанию экстренной помощи в виде искусственной вентиляции легких для пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах и временных госпиталях.

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