Врачи Боткинской больницы проведут обучение во временном госпитале в Крылатском

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Крылатская улица, 16 Карта всех событий

Врачи Боткинской больницы проведут обучающий курс для медиков временного госпиталя в Крылатском. Об этом в среду, 14 октября, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

По словам заведующего медицинским симуляционным центром Боткинской больницы Юрия Логвинова, специалисты уделят особое внимание оказанию экстренной помощи в виде искусственной вентиляции легких для пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах и временных госпиталях.

Кроме того, врачи отработают практические навыки. Они пройдут полный цикл респираторной терапии на современном симуляторе TestChest.

Временный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское» закреплен за больницей имени Ворохобова. Его площадь составляет 23,4 тысячи квадратных метров. Госпиталь рассчитан на 1347 коек и 42 койки интенсивной терапии. Первые пациенты с коронавирусом поступили во временный госпиталь 7 октября.

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