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Более 50 пациентов с подозрением на COVID поступило в больницу в Вороновском
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Более 50 пациентов с подозрением на COVID поступило в больницу в Вороновском

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, поселение ВороновскоеКарта всех событий

В инфекционную больницу в поселении Вороновском с подозрением на коронавирус за сутки поступил 51 человек. Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Переходов в соцсети Facebook в среду, 14 октября.

По его словам, в больнице лечатся 442 пациента, из них с пневмонией — 440 человек. Коронавирус подтвержден у всех пациентов больницы.

Сергей Переходов отметил, что на искусственной вентиляции легких находятся пять человек. За сутки выписались 57 пациентов, добавил медик.

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