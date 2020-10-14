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Более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом за сутки госпитализировали в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом за сутки госпитализировали в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице за сутки госпитализировали 1206 человек с коронавирусом. Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в среду, 14 октября, в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявили 4573 новых случая коронавируса. Этот показатель оказался на 31,7 процента выше, чем неделю назад.

Всего в Москве за неделю было госпитализировано пациентов на 15 процентов больше, чем за предыдущую. На искусственной вентиляции легких находятся 306 человек с коронавирусом.

Более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом за сутки госпитализировали в МосквеФото: Оперштаб

Среди новых случаев 42,7 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 30,5 процента — от 46 до 65 лет, 10,5 процента — от 66 до 79 лет. Еще 4,7 процента составляют люди старше 80 лет, а 11,6 процента — дети.

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