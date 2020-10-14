Коронавирус выявили у 4573 человек в Москве за сутки

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В столице за сутки выявили 4573 новых случая коронавируса. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Telegram-канале в среду, 14 октября.

Таким образом, в Москве за все время пандемии было выявлено 344 004 случая COVID-19.

В РФ за минувшие сутки выявлен 14 231 пациент с коронавирусом. Больше всего случаев инфекции зафиксировано в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее стало известно, что после заражения COVID-19 в Москве выздоровели уже свыше 266 тысяч человек.

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