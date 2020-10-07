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Временный госпиталь в Крылатском принял первых зараженных коронавирусом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Временный госпиталь в Крылатском принял первых зараженных коронавирусом

Юлия Захарова

Город

Первые пациенты с коронавирусной инфекцией поступили во временный госпиталь в Крылатском. Об этом в среду, 7 октября, сообщил главный врач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода.

— Всем поступившим заводятся электронные медицинские карты, выдаются браслеты с QR-кодом, отсканировав которой медики будут быстро получать доступ ко всем медданным пациента, — отметил он.

По словам медика, данная система позволит персоналу следить за состоянием здоровья пациента, назначать лекарства или процедуры и корректировать лечение при необходимости, сообщает Оперштаб по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием в Москве.

Временный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское» закреплен за больницей имени Ворохобова, его площадь составляет 23,4 тысячи квадратных метров. Госпиталь рассчитан на 1347 коек и 42 койки интенсивной терапии.

Накануне, 6 октября, первых зараженных также принял временный госпиталь в Сокольниках. Медучреждение рассчитано на 550 коек.

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