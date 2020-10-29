Более пяти тысяч заявлений на оформление перепланировки подали москвичи онлайн

Фото: Depositphotos

После перевода услуги по оформлению перепланировки в онлайн-формат ее востребованность у горожан выросла. Как рассказал в четверг, 29 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, услуга в электронном виде доступна уже два месяца. За это время поступило свыше пяти тысяч заявлений на оформление перепланировки.

Заммэра отметил, что документы можно отправлять в любое удобное время из дома или офиса через личный кабинет на сайте mos.ru.

— Информация о регистрации, сроках оказания госуслуги и принятом по заявлению решении доступна в личном кабинете, — отметил Петр Бирюков.

Он добавил, что услуга — одна из самых популярных. С начала этого года подано более 14 тысяч заявлений. Перевод сервиса в онлайн поможет сократить сроки получения услуги.

На сайте Мосжилинспекции можно ознакомиться с видео-инструкцией, таким образом избежав ошибок при подаче документов.

Читайте также: Два жилых корпуса по реновации введут в Головинском районе в начале 2021 года