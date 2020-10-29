«Апостиль и штамп»: ЗАГСы Москвы рассказали об особых отметках в паспорте

Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

В столичных отделениях ЗАГС рассказали о таких особых отметках, как апостиль и штамп. Они нужны в паспорте для совершения юридических действий.

Штамп о регистрации брака выполняет важные функции. С его помощью можно подтвердить семейное положение. Также при регистрации ребенка отметка в паспорте подтверждает отцовство. Также он необходим при предоставлении документов для кредита или ипотеки. Кроме того, он необходим при вступлении в наследство после смерти одного из супругов, при оформлении финансовых договоров.

Исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала, что при отсутствии свободного места для штампа о заключении брака в документе, паспорт нужно заменить.

— В столичных ЗАГСах подобных случаев отказа в заключении брака из-за отсутствия свободного места в паспорте на страницах «Семейное положение» не встречалось. Как правило, такая проблема может возникнуть у одного из будущих супругов, который регистрирует свои отношения в органах ЗАГС в третий раз. Штамп в паспорте занимает половину страницы, поэтому после двух штампов о заключении брака и двух — о расторжении брака, свободного места не остается, — уточнила она.

В том случае, если паспорт не поменяют к дате торжества, гражданин может заполнить заявление о том, что его уведомили, что штамп проставят на страницу 16 «Дети».

При подаче заявления через сайт госуслуг сотрудники ЗАГС также сообщают парам по телефону о необходимости наличия свободного места в паспорте и предупреждают о последствиях.

Апостиль является штампом, который соответствует требованиям Гаагской конвенции. Он проставляется на документы, подлежащие вывозу за пределы РФ, выданные органами ЗАГС. Наличие такого штампа на официальном документе не требует дальнейшего заверения или легализации документа.

Ранее сообщалось, что более 700 пар в Москве с начала года выбрали для свадьбы понедельник. Отмечается, что часто воскресенье и понедельник являются выходными в отделениях ЗАГС города. Однако в столице в эти дни работают два Дворца бракосочетания — № 1 и № 3. Уточняется, что более 1200 пар поженились в воскресенье.

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