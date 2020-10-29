Врачи перечислили основные симптомы «продолжительного коронавируса»

Фото: flickr.com / Yale Rosen

Американский портал Йельского университета medRxiv опубликовал исследование ученых из Королевского колледжа Лондона. Медики изучали больных в Швеции, Британии и США, а также записывали все симптомы в специальное приложение.

По словам специалистов, изучать больных с коронавирусом — задача очень сложная, потому как многим пациентам зачастую неправильно ставят диагноз из-за необычных симптомов.

Врачам удалось установить, что минимальный срок болезни «продолжительного COVID-19» колеблется от четырех недель. Это подтвердило наблюдение за 558 пациентами. В сообщении добавили, что более чем у 180 больных симптомы не ослаблялись на протяжении восьми недель.

Исследование продемонстрировало, что у тех больных, у кого в первую неделю болезни было больше пяти симптомов, чаще других развивался «продолжительный COVID-19».

По словам врачей, в основные симптомы болезни вошли усталость, головная боль, одышка, раздражение в горле, беспрерывный кашель и потеря обоняния. Ко всему прочему, больные с продолжительным COVID-19 жаловались на мышечную боль.

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