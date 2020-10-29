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Пульмонолог рассказал, как протекает COVID-19 у большинства зараженных
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пульмонолог рассказал, как протекает COVID-19 у большинства зараженных

Виктория Родимкина

Здоровье

Около 80 процентов пациентов с COVID-19 выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы. Об этом рассказал пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов в четверг, 29 октября.

По его словам, есть два варианта течения коронавируса.

— У большинства пациентов, а это примерно 80 процентов больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает, — сказал врач.

Он пояснил, что пациент из этой категории выздоровеет в любом случае, «какой бы препарат ни назначили». Совсем другая ситуация у пациентов другой категории — их примерно 20 процентов от общего числа инфицированных.

— У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма, — уточнил Александр Аверьянов.

Пульмонолог добавил, что заболевание в таком случае приводит к прогрессирующему поражению легких пациента, передает РИА Новости.

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