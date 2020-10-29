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Инфекционист Минздрава рассказал, что может положительно повлиять на ход пандемии
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Инфекционист Минздрава рассказал, что может положительно повлиять на ход пандемии

Виктория Родимкина

Здоровье

В России кардинально повлиять на ход пандемии коронавирусной инфекции может массовая вакцинация. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов в четверг, 29 октября.

По его словам, прививка от COVID-19 может повлиять на риски появления следующей волны.

— Если сейчас начнется массовая вакцинация, это вообще может изменить ход эпидемии, потому что это самое эффективное средство профилактики. И если это начнется, конечно, мы вправе ожидать, что будет спад этой неблагоприятной эпидемической ситуации, нормализация, — цитирует Владимира Чуланова РИА Новости.

Инфекционист добавил, что повлиять на текущую ситуацию с коронавирусом может и грамотно применяемые средства защиты от инфекции, в частности ношение масок.

Ранее инфекционист Минздрава рассказал, когда завершится рост заболеваемости коронавирусом, а также назвал общие черты COVID-19 и испанки.

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