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Российские военные начали следить за кораблями НАТО в Черном море
Фото: mil.ru / Минобороны России

Российские военные начали следить за кораблями НАТО в Черном море

Виктория Родимкина

Происшествия

Черноморский флот России начал следить за группой военных корабле НАТО, которые зашли в акваторию Черного моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ в четверг, 29 октября.

— Силы и средства Черноморского флота преступили к непрерывному слежению за действиями группы минно-тральных сил объединенных ВМС НАТО, зашедшей в акваторию Черного моря 29 октября, — отметили в ведомстве.

Так, уточняется, что в Черное море зашли четыре корабля стран НАТО — «Алиакмон» ВМС Греции, тральщик-искатель мин «Орион» ВМС Франции, морской тральщик «Алгеро» ВМС Италии и тральщик «Дуэро» ВМС Испании, сообщает РИА Нововсти.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил британские самолеты над Черным морем.

Читайте также: Черноморский флот отслеживает корабли и самолеты НАТО на учениях Sea Breeze

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