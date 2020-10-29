Российские военные начали следить за кораблями НАТО в Черном море

Фото: mil.ru / Минобороны России

Черноморский флот России начал следить за группой военных корабле НАТО, которые зашли в акваторию Черного моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ в четверг, 29 октября.

— Силы и средства Черноморского флота преступили к непрерывному слежению за действиями группы минно-тральных сил объединенных ВМС НАТО, зашедшей в акваторию Черного моря 29 октября, — отметили в ведомстве.

Так, уточняется, что в Черное море зашли четыре корабля стран НАТО — «Алиакмон» ВМС Греции, тральщик-искатель мин «Орион» ВМС Франции, морской тральщик «Алгеро» ВМС Италии и тральщик «Дуэро» ВМС Испании, сообщает РИА Нововсти.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил британские самолеты над Черным морем.

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