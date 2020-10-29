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Более 17,7 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 17,7 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Виктория Родимкина

Здоровье

️В России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 29 октября.

На территории РФ зафиксировали за сутки 366 летальных случаев. Полностью выздоровели за 24 часа 14 740 пациентов.

Больше всего человек с COVID-19 выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Более 17,7 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

В России за все время пандемии зафиксировали 1 581 693 случая коронавируса. Всего от инфекции умер 27 301 человек, выздоровел 1 186 041 человек.

Более 17,7 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее пульмонолог рассказал, что большинство пациентов с коронавирусом могут вылечиться путем естественного ответа иммунной системы.

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