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Еще 4906 новых случаев коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: АГН «Москва»

Еще 4906 новых случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в столице выявили 4906 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Стало известно, что в стране выявили 17 717 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 366 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 740 человек.

Ранее сообщалось, что у коронавирусной инфекции и испанки есть частичное сходство. По словам профессора, общие черты проявляются в способе распространения, так как коронавирус и испанка являются респираторными инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

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