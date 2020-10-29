Два человека пострадали в ДТП с тремя машинами на Русаковской улице
На северо-востоке столицы произошло крупное ДТП, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.
По информации полиции, рано утром в четверг, 29 октября, три единицы автотранспорта столкнулись у дома № 11 по Русаковской улице.
— Предварительно, пострадали два человека: водитель одной машины и пассажир другой, — уточнил собеседник газеты.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего.
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