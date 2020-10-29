Два человека пострадали в ДТП с тремя машинами на Русаковской улице

Фото: mos.ru/Максим Денисов

На северо-востоке столицы произошло крупное ДТП, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

По информации полиции, рано утром в четверг, 29 октября, три единицы автотранспорта столкнулись у дома № 11 по Русаковской улице.

— Предварительно, пострадали два человека: водитель одной машины и пассажир другой, — уточнил собеседник газеты.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего.

Читайте также: Путин поручил кабмину добиться снижения смертности в ДТП