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Два человека пострадали в ДТП с тремя машинами на Русаковской улице
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Два человека пострадали в ДТП с тремя машинами на Русаковской улице

Ростислав Зубков

Происшествия

На северо-востоке столицы произошло крупное ДТП, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

По информации полиции, рано утром в четверг, 29 октября, три единицы автотранспорта столкнулись у дома № 11 по Русаковской улице.

— Предварительно, пострадали два человека: водитель одной машины и пассажир другой, — уточнил собеседник газеты.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего.

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