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Более 1,1 тысячи пациентов госпитализировали в Москве за сутки
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 1,1 тысячи пациентов госпитализировали в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за последние сутки госпитализировали 1166 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что на ИВЛ в городе находится 342 пациента с COVID-19.

Среди новых заболевших 42,6 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 31,3 процента — от 46 до 65 лет, 10,4 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 4,9 процента составляют люди старше 80 лет, а 10,8 процента — дети.

Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями.

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