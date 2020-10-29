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Российский художник Валентин Кузнецов найден мертвым в Москве
Фото: depositphotos.com

Российский художник Валентин Кузнецов найден мертвым в Москве

Ростислав Зубков

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Беловежская улица Карта всех событий

В квартире на западе столицы сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе МВД по городу.

Уточняется, что труп мужчины нашли по адресу улица Беловежская в Можайском районе Москвы в среду, 28 октября. На данный момент следственный отдел СК РФ по Западному округу столицы проводит проверку по данному факту.

По информации СМИ, было обнаружено тело 81-летнего художника Валентина Кузнецова. Отмечается, что в области нижней челюсти на теле найдена рана с неровными краями.

Согласно данным из открытых источников, Кузнецов состоял в Международной федерации художников ЮНЕСКО. Его работы находятся в частных коллекциях многих стран и домах культуры отечества.

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