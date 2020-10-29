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Финал конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал в столице
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Финал конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал в столице

Юлия Ямпольская

Город

Финал всероссийского конкурса для специалистов в области туризма «Мастера гостеприимства» стартовал в Москве. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что 186 финалистов будут бороться за победу в течение двух дней. Участники пройдут оценочные испытания и защитят свои проекты.

— Завтра мы назовем имена 50 победителей и определим лучшие проекты, — цитирует Комиссарова РИА Новости.

Отмечается, что в финал прошли участники из 53 регионов России.

Победители смогут выбрать образовательный сертификат, получить приглашение на стажировку и работу в известных компаниях, а также выиграть грант на реализацию собственных проектов.

Ранее сообщалось, что для учащихся столичных школ любого возраста подготовлен конкурс «По музеям в тапочках», который пройдет до 10 ноября. Участники смогут познакомиться с виртуальными экспозициями и интерактивными выставками музеев и видеоэкскурсиями.

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