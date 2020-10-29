Финал конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал в столице
Финал всероссийского конкурса для специалистов в области туризма «Мастера гостеприимства» стартовал в Москве. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Он уточнил, что 186 финалистов будут бороться за победу в течение двух дней. Участники пройдут оценочные испытания и защитят свои проекты.
— Завтра мы назовем имена 50 победителей и определим лучшие проекты, — цитирует Комиссарова РИА Новости.
Отмечается, что в финал прошли участники из 53 регионов России.
Победители смогут выбрать образовательный сертификат, получить приглашение на стажировку и работу в известных компаниях, а также выиграть грант на реализацию собственных проектов.
Ранее сообщалось, что для учащихся столичных школ любого возраста подготовлен конкурс «По музеям в тапочках», который пройдет до 10 ноября. Участники смогут познакомиться с виртуальными экспозициями и интерактивными выставками музеев и видеоэкскурсиями.
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