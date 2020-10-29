«Коварная болезнь»: Гоша Куценко рассказал о лечении COVID-19

Фото: instagram.com/goshakutsenko

Актер Гоша Куценко рассказал, что вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее Гоша Куценко сообщил, что заразился коронавирусом. Он назвал болезнь «коварнейшим персонажем» и призвал людей носить маски. Позднее представитель актера сообщила о его госпитализации.

В Сети Гоша Куценко опубликовал видеозапись, на которой рассказал, что ему пришлось нелегко во время болезни.

— Все! Я Свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, маски, — написал актер.

Он заявил, что верить в такой ситуации нужно только врачам и тем, кто столкнулся с болезнью.

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