«Коварная болезнь»: Гоша Куценко рассказал о лечении COVID-19
Актер Гоша Куценко рассказал, что вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
Ранее Гоша Куценко сообщил, что заразился коронавирусом. Он назвал болезнь «коварнейшим персонажем» и призвал людей носить маски. Позднее представитель актера сообщила о его госпитализации.
В Сети Гоша Куценко опубликовал видеозапись, на которой рассказал, что ему пришлось нелегко во время болезни.
— Все! Я Свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, маски, — написал актер.
Он заявил, что верить в такой ситуации нужно только врачам и тем, кто столкнулся с болезнью.
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Все! Я Свободен! Две недели борьбы не на шутку!🤯Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!🥺Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, Маски!🤪Люди не ведают, что болтают! 😊Верьте врачам и тем, кто перенёс. Особенно в тяжелой форме! 🤗А особенно верьте тем, кого уже нет( Это особенная пневмония! 🤯И только специалисты, набивающие руку ежедневным тяжелейшим трудом заслуживают доверия! 👋🏻Всем, кто несёт глупости про ношения Масок- идите в попу! Дышите там!) а по дороге гляньте на Китай! 2 ярда людей, соблюдая элементарную дисциплину - здоровы! 😋Чего и нам желаю! До встречи на сцене и экранах!👍🏼Но! В МАСКАХ! Включаем 🧠
Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko)
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