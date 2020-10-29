Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Коварная болезнь»: Гоша Куценко рассказал о лечении COVID-19
Фото: instagram.com/goshakutsenko

«Коварная болезнь»: Гоша Куценко рассказал о лечении COVID-19

Виктория Родимкина

Звезды

Актер Гоша Куценко рассказал, что вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее Гоша Куценко сообщил, что заразился коронавирусом. Он назвал болезнь «коварнейшим персонажем» и призвал людей носить маски. Позднее представитель актера сообщила о его госпитализации.

В Сети Гоша Куценко опубликовал видеозапись, на которой рассказал, что ему пришлось нелегко во время болезни.

— Все! Я Свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, маски, — написал актер.

Он заявил, что верить в такой ситуации нужно только врачам и тем, кто столкнулся с болезнью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Все! Я Свободен! Две недели борьбы не на шутку!🤯Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!🥺Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, Маски!🤪Люди не ведают, что болтают! 😊Верьте врачам и тем, кто перенёс. Особенно в тяжелой форме! 🤗А особенно верьте тем, кого уже нет( Это особенная пневмония! 🤯И только специалисты, набивающие руку ежедневным тяжелейшим трудом заслуживают доверия! 👋🏻Всем, кто несёт глупости про ношения Масок- идите в попу! Дышите там!) а по дороге гляньте на Китай! 2 ярда людей, соблюдая элементарную дисциплину - здоровы! 😋Чего и нам желаю! До встречи на сцене и экранах!👍🏼Но! В МАСКАХ! Включаем 🧠

Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko)

Читайте также: Ургант сравнил третью волну коронавируса с фильмом Михалкова

пандемияГоша Куценкокоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зовите меня бабушкой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Почему мы перестали доверять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Урод — это не ругательство

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Все мнения
О проекте