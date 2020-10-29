Повторное голосование о переименовании станции МЦД-2 Кубанская стартовало в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Кубанская Карта всех событий

Второй тур голосования, который посвящен смене названия станции МЦД-2 Кубанская, стартовал в проекте «Активный гражданин».

Отмечается, что жители столицы уже голосовали в середине лета 2020 года. В результате мнения разделились, горожане попросили провести голосование повторно. Москвичи решат, оставить ли название Кубанская или вернуть Люблино.

Старое название станция носила с самого начала, она получила его из-за расположения между районами Печатники и Люблино. В 2019 году станция стала Кубанской из-за названия прилегающей улицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что подземный пешеходный переход через МЦД‑2 появится в районе улицы Ереванской в Москве. В ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявили открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству подземного пешеходного перехода.

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