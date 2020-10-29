Власти Подмосковья планируют начать массовую COVID-вакцинацию в январе

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцинация от коронавируса в Московской области может начаться в январе. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев в четверг, 29 октября.

Прививку, по его словам, можно будет сделать в любом месте области. Для этого понадобится полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

— Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше и массово — в январе, — заявил Воробьев в эфире телеканала «360».

В Москве массовая вакцинация от коронавируса может стартовать в конце ноября — начале декабря.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава Подмосковья Андрей Воробьев привился от коронавируса