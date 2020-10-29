Власти Подмосковья планируют начать массовую COVID-вакцинацию в январе
Вакцинация от коронавируса в Московской области может начаться в январе. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев в четверг, 29 октября.
Прививку, по его словам, можно будет сделать в любом месте области. Для этого понадобится полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
— Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше и массово — в январе, — заявил Воробьев в эфире телеканала «360».
В Москве массовая вакцинация от коронавируса может стартовать в конце ноября — начале декабря.
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