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Власти Подмосковья планируют начать массовую COVID-вакцинацию в январе
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти Подмосковья планируют начать массовую COVID-вакцинацию в январе

Вероника Кузьминова

Здоровье

Вакцинация от коронавируса в Московской области может начаться в январе. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев в четверг, 29 октября.

Прививку, по его словам, можно будет сделать в любом месте области. Для этого понадобится полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

— Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше и массово — в январе, — заявил Воробьев в эфире телеканала «360».

В Москве массовая вакцинация от коронавируса может стартовать в конце ноября — начале декабря.

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