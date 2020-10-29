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Глава Подмосковья Андрей Воробьев привился от коронавируса
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Глава Подмосковья Андрей Воробьев привился от коронавируса

Вероника Кузьминова

Здоровье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал прививку от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «360».

По его словам, он сделал первую прививку. Спустя 14 дней антител в организме Воробьева не выявили.

— Соответственно, завтра я должен делать вторую прививку, — заявил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что массовая вакцинация против коронавируса может начаться для жителей региона в январе 2021 года.

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Читайте также: Массовая COVID-вакцинация может начаться в Москве в конце ноября

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