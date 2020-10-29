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Белорусские добровольцы получили первый компонент вакцины «Спутник V»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Белорусские добровольцы получили первый компонент вакцины «Спутник V»

Юлия Захарова

В мире

Вакцинацию белорусских добровольцев первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V» завершили. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

— В рамках двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования вакцины «Спутник V» в Республике Беларусь завершена вакцинация компонентом один (провакцинировано 100 человек), компонент два получили уже 11 участников, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, участники испытания находятся под наблюдением врачей в течение 180 дней после первой прививки. Специалисты оценивают эффективность и безопасность препарата, а также его способность формировать иммунитет, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил главные требования к вакцинам против коронавируса. Он подчеркнул, что препараты должны быть эффективными и безопасными, добавив, что российские вакцины соответствуют данным пунктам.

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