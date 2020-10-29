Невролог посоветовал использовать ботокс для реабилитации после инсульта

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Ежегодно около 15 миллионов человек в мире сталкиваются с инсультом, треть из них погибает, а еще около 30 процентов становятся инвалидами. Как рассказал главный невролог Московской области, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии МОНИКИ имени Владимирского Ренат Богданов, восстановление после инсульта зависит от того, как быстро была начата реабилитация, и многим перенесшим инсульт пациентам могут помочь процедуры по введению ботулотоксина, пишет «Радио 1».

— После инсульта в 20–40 процентах случаев развивается повышение мышечного тонуса, который называется спастический мышечный тонус. Он осложняет сам процесс реабилитации. И для уменьшения этого спастического мышечного тонуса наряду с фармакологическими препаратами применяются технологии ботулинотерапии, когда в мышцу вводят ботулотоксин, и он временно эту мышцу расслабляет, — сказал Богданов.

Врач отметил, что эффект от процедуры сохраняется на 3–4 месяца, что значительно повышает возможности реабилитации. В Подмосковье ботулинотерапия уже доступна пациентам — в регионе есть специалисты, имеющие соответствующие навыки, нужные препараты закуплены.

Ранее ФАН писало, что ученые из Калифорнийского университета, изучившие побочные эффекты ботокса, пришли к выводу, что препарат не только полезен в косметологии, но и способен помочь при депрессии.

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