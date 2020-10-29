Врач рассказала, при каких симптомах недомогания нужно вызывать скорую помощь

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Главный врач московской поликлиники № 2, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева рассказала, в каких случаях при ОРВИ вызов врача из поликлиники может быть недостаточным и следует вызывать скорую. Об этом сообщает «МИР 24».

— Скорую помощь нужно вызывать в ночные часы, когда поликлиники не работают... Если крайне высокая температура, которая не уходит при приеме жаропонижающих средств, есть признаки чувства нехватки воздуха, симптоматика нарастает, то, конечно, надо вызывать скорую, — сказала врач.

Она отметила, что врача из поликлиники нужно вызывать при первых признаках ОРВИ, в том числе при таких симптомах, как отсутствие обоняния, головные боли, мышечные боли, выраженная слабость, так как в случае необходимости медик может сделает экспресс-анализ на грипп, чтобы выбрать дальнейшую тактику лечения и исключить заражение коронавирусной инфекцией.

Ранее ФАН писало, что телеведущая Елена Малышева рассказала о частом вызове скорой помощи гражданами даже при малейших случаях недомогания. Из-за этого медики оказались перегружены. Малышева перечислила четыре пункта, при которых действительно стоит вызывать врачей: тяжелая одышка, повышенная температура, низкий показатель насыщенности крови кислородом, потеря или нарушение сознания.

Источник: mir24.tv

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