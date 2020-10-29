Поезда Ярославского направления МЖД задержались из-за пострадавшего пассажира

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мужчина попал под поезд на путях Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в четверг, 29 октября.

Уточняется, что пассажир переходил по рельсам в неположенном месте. В это время перед ним появился поезд. В итоге мужчина травмировался.

Чтобы оказать пострадавшему медицинскую помощь, пришлось задержать пригородные электрички, которые следовали из столицы в область, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб после падения под поезд на станции Яуза Ярославского направления (МЖД). Он переходил по рельсам в неположенном месте.

Читайте также: Автобус сбил женщину на западе Москвы