Флорист рассказала про вредные для человека комнатные растения

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Президент Ассоциации флористов Валентина Сафронова рассказала, что растения с крупными листьями выделяют углекислый газ в большем количестве, нежели растения мелколистные. Она объяснила, какие комнатные растения вредны для человека, передает «МИР 24».

— Растения с крупными листьями, например, монстера, выделяют большее количество углекислого газа. Что касается растений небольших, это незначительно, и на человека никак не влияет, — сказала флорист.

Она отметила, что опасными могут быть кактусы, у которых форма иголок в виде крючка, так как при прикосновении к нему человек не просто уколется — шип влезет в палец как крючок, что может вызвать воспаление. Также ядовитыми являются комнатные растения, которые выделяют так называемое молоко, потому что оно может быть опасным для аллергиков. Любимую большинством садоводов диффенбахию желательно иметь только в офисах, чтобы люди соприкасались с ней минимально.

Ранее ФАН писало, что фитодизайнер Анна Скворцова не рекомендует держать в спальне олеандр и кротон, поскольку они ядовиты. Работать с этими растениями необходимо в перчатках, а после в обязательном порядке мыть руки. Также опасными она считает антуриум и пахистахис, так как они оказывают отрицательное влияние на иммунитет.

Источник: mir24.tv

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