С начала осени в подмосковных автобусах оставили около тысячи вещей

Фото: Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

В Мострансавто сообщили, что с начала осени на автостанциях и автовокзалах пассажиры оставили около тысячи вещей. Об этом пишет «Радио 1».

Уточняется, что чаще всего жители Подмосковья забывали транспортные карты «Стрелка», социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты, документы, ключи, зонты, перчатки, шапки, школьные портфели и пакеты со сменной обувью. Среди необычных находок — бронежилет, мешок с чесноком, пять литров красной смородины и ласты.

— Осенью количество забытых вещей увеличилось почти в два раза по сравнению с показателями летнего сезона. Часто пассажиры оставляют предметы на смежных межрегиональных маршрутах, следующих до Москвы, — добавили в компании.

Отмечается, что все найденные предметы, за исключением скоропортящихся продуктов, хранятся на складе в течение шести месяцев, после чего невостребованные вещи утилизируются.

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