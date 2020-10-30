Коммерческие галереи внесли в список получателей субсидий в Москве

Фото: Василиса Чернявская, «Вечерняя Москва»

Коммерческие художественные галереи включены в перечень потенциальных получателей субсидий от столичных властей — наравне с другими представителями креативных индустрий. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кирилл Ильичев.

Ильичев указал, что свыше половины всей добавленной стоимости креативных индустрий России (2,1 триллиона рублей) создается в Москве (1,12 триллиона рублей).

Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте Москвы составляет 6,3 процента, что более чем вдвое превышает общероссийский показатель (2,23 процента).

По состоянию на 2020 год в столице зарегистрировано 113 тысяч юридических лиц в области креативных индустрий, совокупная выручка которых составляет 3,04 триллиона рублей.

Для компаний в данном секторе в Москве действует целый ряд мер финансовой поддержки: компенсация расходов на комиссию при продвижении товаров на креативных маркетплейсах (до 700 тысяч рублей), компенсация расходов на участие в выставках (до 350 тысяч рублей для выставок в России и 700 тысяч рублей — за рубежом), компенсация расходов на развитие бизнеса в сфере досуга (до миллиона рублей).

Кроме того, для получателей субсидий предусмотрено льготное кредитование (по ставке шесть-восемь процентов годовых на сумму до 35 миллионов рублей), компенсация расходов на обучение сотрудников (до 95 процентов расходов в сумме до десяти миллионов рублей на компанию и до 120 тысяч рублей на сотрудника), компенсация расходов на экспорт товаров и услуг (до десяти миллионов рублей), сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 19 октября продажа билетов в театры, галереи, музеи и другие культурные учреждения переведена в онлайн-формат, чтобы повысить уровень санитарно–эпидемиологических норм в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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