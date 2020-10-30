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Суд в Москве арестовал обвиняемого в изнасиловании
Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по городу Москве

Суд в Москве арестовал обвиняемого в изнасиловании

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Щербинская улица Карта всех событий

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в изнасиловании женщины на юго-западе Москвы.

Как рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, по версии следствия, 23 октября в одном из домов Щербинской улице обвиняемый, угрожая убийством, совершил изнасилование жительницы столицы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 131 Уголовного кодекса («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством»).

В ходе расследования дела сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1989 года рождения. Ему предъявлено обвинение, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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