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Россияне рассказали, на что готовы ради сохранения работы
Фото: «Вечерняя Москва»

Россияне рассказали, на что готовы ради сохранения работы

Татьяна Плотникова

Рынок труда

Меньше половины, 44 процента, россиян, принявших участие в исследовании рекрутингового сервиса HeadHunter, согласны на урезание заработной платы ради сохранения имеющейся работы или поиска новой.

При этом 37 процентов опрошенных не намерены соглашаться на снижение зарплаты ради сохранения работы. 19 процентов респондентов затруднились с ответом на данный вопрос.

Среди участников исследования 74 процента утверждают, что поиски работы для них и членов их семей в настоящее время являются критичным вопросом.

Больше всего опрошенных, согласных на сокращение зарплат, оказалось в Москве (-0,15) и Санкт-Петербурге (-0,13). Реже всего готовы поступиться зарплатными ожиданиями респонденты на Дальнем Востоке (0,03), в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах (по 0,01).

Начинающие сотрудники и занятые в банковской сфере, инвестициях и лизинге более склонны идти на компромисс относительно размера зарплаты. Работники сферы инсталляции и сервиса, а также спорта и красоты, напротив, демонстрируют более устойчивые зарплатные ожидания, сообщает РИА Новости.

Ранее исследование показало, что около половины россиян считают, что их коллеги стали работать хуже с переходом на удаленный формат работы.

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