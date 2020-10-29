Около половины россиян считают, что их коллеги стали работать хуже на удаленке

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Более 40 процентов опрошенных россиян считают, что их коллеги с переходом на удаленный формат стали работать менее эффективно. Такие данные приводит Райффайзенбанк со ссылкой на опрос.

Отмечается, что более строго, чем к собственной эффективности на удаленке, респонденты относятся к качеству работы коллег. Им недоволен 41 процент россиян. А в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге критичен к эффективности других сотрудников почти каждый второй (47 процентов) опрошенный.

Однако более половины (51 процент) участников опроса ответили, что эффективность работы их коллег в дистанционном формате не изменилась. Только 8 процентов респондентов сказали, что сослуживцы стали работать лучше.

Большинство (69 процентов) опрошенных уверены, что на удаленке они работают с той же эффективностью или даже более результативно, чем в офисе. Более трети (31 процент) респондентов думают, что в таком формате они работают менее продуктивно. Почти каждый второй (47 процентов) россиянин предпочел бы гибридный график — возможность совмещать работу в офисе и дома.

Были проанализированы данные опроса, который проходил онлайн с 15 по 19 октября. В нем участвовали 5,2 тысячи граждан из девяти российских городов-миллионников, передает ТАСС.

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