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Столичная вневедомственная охрана Росгвардии отметила 68-летие
Фото: Пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Москве

Столичная вневедомственная охрана Росгвардии отметила 68-летие

Татьяна Плотникова

Город

Управление вневедомственной охраны Росгвардии по городу Москве отмечает 68-ю годовщину со дня образования.

С профессиональным праздником коллег поздравил начальник Управления вневедомственной охраны полковник полиции Игорь Ерошенко. Он отметил, что сотрудники столичной вневедомственной охраны твердо стоят на страже порядка и безопасности города. Ерошенко поблагодарил личный состав за службу и высокий профессионализм и пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции торжественные мероприятия по случаю 68-летия образования подразделений вневедомственной охраны отменены. Однако сотрудники вневедомственной охраны продолжают выполнять поставленные перед ними задачи, в круглосуточном режиме обеспечивая правопорядок на улицах и охраняя имущество граждан.

В текущем году сотрудники подразделений столичной вневедомственной охраны выявили около 500 преступлений. Полицейским передали более 17 тысяч граждан, совершивших административные правонарушения, в отношении них составлено свыше 14,5 тысячи протоколов.

Более 13 тысяч сотрудников подразделений столичной вневедомственной охраны был задействованы в охране порядка и обеспечении безопасности при проведении 128 масштабных, среди них Парад Победы, Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации, а также День города Москвы.

Ранее сообщалось, что около 400 росгвардейцев стали участниками акции «От сердца к сердцу» в Москве.

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