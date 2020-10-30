Эксперт объяснил, как защитить зрение на удаленке

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Работа в удаленном формате может усилить нагрузку на глаза, что грозит проблемами со зрением. Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин дал ряд рекомендаций по организации рабочего процесса таким образом, чтобы защитить зрение.

Поскольку на удаленке люди больше времени проводят за компьютером, важно выбрать хороший монитор, указывает эксперт. Если у устройства ламповый монитор, рекомендуется приобрести плоский светодиодный экран с антибликовой поверхностью.

— ЭЛТ-экраны могут вызвать заметное мерцание изображения. А это – главная причина быстрого утомления глаз, — пояснил Рябинин.

Тем, кто носит очки, стоит подумать о специальном антибликовом покрытии для линз. Популярность в последнее время получили очки, защищающие от переутомления глаз во время работы за компьютером.

Чтобы снять лишнюю нагрузку на глаза, специалисты советуют регулярно делать перерывы в работе и выполнять специальные упражнения, а также чаще моргать, рассказал Рябинин в интервью радио Sputnik.

Ранее московский психолог рассказал, как справляться с информационной перегрузкой.

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