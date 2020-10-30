Москвичи около 300 миллионов раз удаленно записались к врачам за семь лет

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Жители Москвы удаленно записались на прием к врачам порядка 300 миллионов раз с 2013 года. Доля москвичей, которые предпочитают назначать запись на прием в дистанционном формате, увеличивается. В 2013 году их было 12,7 процента, в 2019 — уже 57 процентов, в этом году — 72 процента.

Каждый житель столицы может запланировать поход в поликлинику через удаленные каналы записи. Самостоятельно горожане могут записаться к терапевту, врачу общей практики, хирургу, офтальмологу и другим специалистам. Это можно сделать в мобильных приложениях «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», на порталах mos.ru и «ЕМИАС.ИНФО», а также по телефону +7 (495) 539-30-00, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Дистанционная запись в поликлинику — один из важнейших этапов создания современной системы медицинской помощи в Москве. Благодаря системе ЕМИАС, которую разрабатывает столичный департамент здравоохранения совместно с департаментом информационных технологий города с 2011 года, вся амбулаторная сеть объединена в единый цифровой контур.

На данный момент в системе ЕМИАС работают такие сервисы, как Электронный рецепт», «Электронный листок нетрудоспособности», «Лабораторный сервис» и другие. Самыми востребованными в 2020 году стала электронная медицинская карта, которая доступна жителям столицы на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Там содержится информация о здоровье пациента, его лечении в поликлиниках, а также рекомендации различных врачей и другие сведения.

В электронной медкарте жители столицы смогут увидеть данные о прививках ребенка и свою историю вакцинации. Там также доступны результаты анализов на коронавирус, которые были сделаны после 20 апреля

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