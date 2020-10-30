Москвичам объяснили, как составить график питания ребенка в школе

/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жители столицы могут заказать для своих детей определенные блюда из меню школьной столовой в приложении для мобильного телефона «Госуслуги Москвы». Такая услуга доступна для горожан в разделе «Мой ребенок». Также там можно посмотреть всю информацию о составе блюд, их калорийности и соотношении белков, жиров и углеводов. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил глава проекта «Мобильные сервисы» Департамента информационных технологий города Олег Филимонов.

Он отметил, что новая опция поможет родителям школьников выбрать меню на две недели вперед, а также проверить или пополнить баланс карты «Москвенок».

— Родители детей льготной категории также могут ознакомиться с рационом и составом бесплатного меню школьной столовой, — уточнил Филимонов.

Ознакомиться с составом блюд и сформировать меню можно в разделе «Мой ребенок в школе» во вкладке «Горячее питание».

Заказ формируется в несколько этапов. При необходимости можно отредактировать или удалить то или иное блюдо, но не позже, чем за три дня до даты получения.

Родителям необходимо следить за балансом на счете «Москвенка». Если он будет отрицательным, заказ на питание не выполнят. Сумма на нужные блюда резервируется на счете, после чего ребенок не сможет потратить ее на другие покупки в школьной столовой. Баланс необходимо пополнить за три дня до даты предоставления питания.

Выбрать и заказать горячее питание можно в 640 школах города. Планируется, что в 2021 году эта услуга будет доступна в остальных образовательных учреждениях столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что учащиеся 6–11-х классов столичных школ будут продолжать обучение онлайн в период с 2 по 8 ноября 2020 года. Данная мера позволит родителям провести больше времени с детьми, поскольку предстоящая неделя будет неполной — среда, 4 ноября, будет выходным днем.

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