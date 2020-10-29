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Минпросвещения РФ объявило о сокращении числа ушедших на карантин школ
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Минпросвещения РФ объявило о сокращении числа ушедших на карантин школ

Юлия Захарова

Общество

Число российских школ, которые ушли на карантин на фоне ситуации с коронавирусом, сократилось до 45. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Telegram-канал Министерства просвещения «Большая перемена РФ».

Этот показатель составляет 0,11 процента от количества всех школ страны.

— Всего в 45 школах в 18 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19, — говорится в публикации.

Число отдельных закрытых на карантин классов равно 0,51 процента от общего количества в России. За сутки, 29 октября, на карантин ушли две школы, а вернулись к штатному режиму работы — шесть.

Ранее сообщалось, что число перешедших на дистанционку вузов в РФ превысило 150.

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