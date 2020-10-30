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Российские мужчины назвали оптимальный возраст для брака
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российские мужчины назвали оптимальный возраст для брака

Вероника Кузьминова

Общество

Российские мужчины считают 25-летний возраст наиболее подходящим для вступления в брак. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

Его специалисты опросили 1,6 тысячи человек в 53 регионах России. Большинство участников-мужчин заявили, что оптимальный возраст для отцовства — 27 лет.

При этом россияне уверены, что воспитывать детей нужно без строгости. Среди опрошенных мужчин 49 процентов считают, что нужно применять разные методы. А 44 процента говорят о воспитании без агрессии и устрашения детей.

— Сейчас мы видим изменение мужских установок, особенно это заметно среди молодежи — мужчины готовы быть более активными участниками процесса воспитания ребенка и выполнения ежедневных семейных обязанностей, совмещая их с карьерой и заработком, — цитирует РИА Новости заместителя директора направления социально-экономических исследований центра Ирину Гильдебрандт.

Также опрос мужчин показал, что большая часть из них, 87 процентов, не готова уйти в декрет по уходу за ребенком. Полностью взять на себя воспитание детей высказал желание только один процент участников исследования.

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