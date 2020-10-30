Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

Юлия Ямпольская

Город

В ближайшее время в столице не ожидается выпадение снега. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

По его словам, снег появится в Москве 27–30 ноября.

— Это средняя дата установления снежного покрова на основе наблюдений метеорологов. Конечно, бывает, что снег ложится и в первых числах ноября, бывает, как в прошлом году — вообще снега не было практически зимой, бывает, как у Пушкина — «Снег выпал только в январе / На третье в ночь», — цитирует синоптика ТАСС.

Вильфанд уточнил, что в ближайшие дни ожидаются только короткие дожди.

Ранее специалист предупредил москвичей о заморозках к концу недели. По его словам, в столичном регионе ожидаются небольшие дожди и снижение температуры воздуха. Ночью прогнозируются заморозки до минус одного градуса. Днем столбики термометров поднимутся не выше плюс пяти–восьми градусов.

Читайте также: Гидрометцентр пообещал россиянам теплый ноябрь

погода в Москвеснег в МосквеРоман Вильфанд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Русский с китайцем — братья навек?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Блогер или телезвезда — кто круче и богаче

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Диктатура Cети: готовимся к худшему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Конкин, Светличная: когда враждуют отцы и дети

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Замерз, уснул, ожил: как погрузить человека в спячку

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зовите меня бабушкой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Почему мы перестали верить телевизору

Все мнения
О проекте