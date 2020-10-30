Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В ближайшее время в столице не ожидается выпадение снега. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

По его словам, снег появится в Москве 27–30 ноября.

— Это средняя дата установления снежного покрова на основе наблюдений метеорологов. Конечно, бывает, что снег ложится и в первых числах ноября, бывает, как в прошлом году — вообще снега не было практически зимой, бывает, как у Пушкина — «Снег выпал только в январе / На третье в ночь», — цитирует синоптика ТАСС.

Вильфанд уточнил, что в ближайшие дни ожидаются только короткие дожди.

Ранее специалист предупредил москвичей о заморозках к концу недели. По его словам, в столичном регионе ожидаются небольшие дожди и снижение температуры воздуха. Ночью прогнозируются заморозки до минус одного градуса. Днем столбики термометров поднимутся не выше плюс пяти–восьми градусов.

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