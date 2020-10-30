Власти Москвы заявили, что в городе не наблюдается ажиотажный спрос на продукты

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Власти столицы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Он отметил, что на данный момент магазины обеспечены запасом товаров.

— Мы не наблюдает ажиотажного спроса, все необходимые продукты есть на полках в магазинах и в достаточном количестве на складах, — цитирует руководителя ведомства РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что почти треть россиян начали запасаться товарами на фоне ситуации с COVID-19.Чуть меньше половины опрошенных ответили, что начали экономить с наступлением пандемии. Каждый десятый участник исследования планирует воспользоваться онлайн-шопингом

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