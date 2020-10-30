Более 66 тысяч москвичей оштрафовали с начала сентября за отсутствие масок

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Свыше 66 тысяч человек в столице привлекли к административной ответственности за нарушение масочного режима с 1 сентября. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Он уточнил, что большинство горожан соблюдают требования по использованию средств индивидуальной защиты.

— Тем не менее мы все еще фиксируем большое количество нарушений: с начала осени было выявлено более 66 тысяч случаев неиспользования масок, — цитирует Данчикова ТАСС.

Ранее он сообщил, что работу свыше 160 столичных компаний остановили за нарушение санитарных норм. Отмечается, что проверки проводятся сначала в тех местах, которые чаще посещают горожане. Среди них торговые, офисные и фитнес-центры, рестораны и другие.

Накануне Сергей Собянин оценил соблюдение масочного режима в транспорте Москвы. По его словам, власти контролируют соблюдение соответствующих требований. Также Собянин выразил благодарность СМИ за распространение сведений об эпидемиологической ситуации в столице.

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