Более 66 тысяч москвичей оштрафовали с начала сентября за отсутствие масок
Свыше 66 тысяч человек в столице привлекли к административной ответственности за нарушение масочного режима с 1 сентября. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.
Он уточнил, что большинство горожан соблюдают требования по использованию средств индивидуальной защиты.
— Тем не менее мы все еще фиксируем большое количество нарушений: с начала осени было выявлено более 66 тысяч случаев неиспользования масок, — цитирует Данчикова ТАСС.
Ранее он сообщил, что работу свыше 160 столичных компаний остановили за нарушение санитарных норм. Отмечается, что проверки проводятся сначала в тех местах, которые чаще посещают горожане. Среди них торговые, офисные и фитнес-центры, рестораны и другие.
Накануне Сергей Собянин оценил соблюдение масочного режима в транспорте Москвы. По его словам, власти контролируют соблюдение соответствующих требований. Также Собянин выразил благодарность СМИ за распространение сведений об эпидемиологической ситуации в столице.
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