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Россия может полностью возобновить авиасообщение с Египтом в ближайшее время
Фото: АГН «Москва»

Россия может полностью возобновить авиасообщение с Египтом в ближайшее время

Вероника Кузьминова

Транспорт

Полноформатное возобновление авиарейсов между Россией и Египтом возможно в ближайшее время, но сроки еще неизвестны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.

Он напомнил, что РФ и Египет приостановили авиасообщения в 2015 году после катастрофы с российским самолетом над Синаем. В 2018 году страны частично вернули рейсы. Расследование случившегося еще не завершилось. Но, как уточнил Сыромолотов, речь может идти о теракте.

— С учетом этого с египетскими партнерами по линии российских профильных ведомств было налажено взаимодействие в интересах повышения уровня безопасности в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады. Проведен значительный объем совместной работы, — цитирует Сыромолотова РИА Новости.

Он добавил, что сейчас ведется работа над возобновлением чартерных рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Засглавы МИД добавил, что главным для России является «обеспечение безопасности российских граждан».

СПРАВКА «ВМ»

Airbus A321 авиационной компании «Когалымавиа» потерпел крушение 31 октября 2015 года. Трагедия унесла 217 жизней пассажиров и семи членов экипажа.

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авиасообщениеРоссияЕгипет
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