Число заболевших учеников 6-11 классов уменьшилось почти на половину

/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Москве число классов, которые находятся на карантине, сократилось в 10 раз. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, перевод школьников 6-11 классов на дистанционный формат обучения дает позитивные результаты.

— По сравнению с началом октября число классов, находящихся на карантине, сократилось более чем в 10 раз. В свою очередь число заболевших из средней и старшей школы уменьшилось за последние недели почти на половину, — уточнила Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».

Она также добавила, что переход учащихся старшей и средней школы на дистанционку повлиял на уменьшение заболеваний не только в этой группе, но и школьников в целом.

— Школа фактически принадлежит маленьким москвичам. Конечно, педагогическим коллективам гораздо проще их развести по зданию и снизить количество контактов не только между параллелями, но и между классами, — заключила заместитель мэра столицы.

Напомним, 28 октября стало известно, что учащиеся 6–11-х классов столичных школ будут продолжать обучение онлайн в период с 2 по 8 ноября 2020 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что важно сохранить тенденцию снижения числа зараженных учеников, которое в последние недели упало почти в два раза. Также данная мера позволит родителям провести больше времени с детьми, поскольку предстоящая неделя будет неполной — среда, 4 ноября, будет выходным днем.

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