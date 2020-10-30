Первые женщины-машинисты начнут работать на Филевской линии метро в январе

Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Первые женщины-машинисты начнут работать в поездах на Филевской линии столичного метро в январе. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что все 17 женщин успешно сдали экзамены. Теперь их ожидает стажировка в депо «Фили», после чего они пройдут итоговую аттестацию.

Они изучили правила технической эксплуатации метрополитенов РФ, механическое оборудование, пневматическое оборудование, электрическое оборудование и управление поездом.

— Новая глава в истории московского метро откроется на Филевской линии: именно туда выйдет первое поколение женщин-профессионалов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на двух линиях столичного метро вводится скидка 50 процентов на проезд с 2 ноября. Уточняется, что скидка будет действовать на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

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