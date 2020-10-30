Новый дом по реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Зюзино

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Одесская улица, 10 Карта всех событий

Новый дом по реновации введут в эксплуатацию на юго-западе Москвы в районе Зюзино в 2021 году. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе Департамента строительства города.

Руководитель ведомства Рафик Загрутдинов отметил, что на данный момент строители возводят монолитные конструкции четвертого этажа дома.

— Жилой дом для переселения по программе реновации введут в следующем году в районе Зюзино по адресу улица Одесская, владение 10, — цитирует Загрутдинова Интерфакс.

Одиннадцатиэтажное здание будет односекционным, его возведут по индивидуальному проекту. Фасады дома облицуют плитами, сделанными из искусственного камня. Отмечается, что там разместятся 83 квартиры с готовой улучшенной отделкой.

На первом этаже будут находиться открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Новостройку оборудуют системами охраны, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят, оборудуют детскую и спортивную площадки.

Ранее сообщалось, что еще 16 домов переселят на юге Москвы по программе реновации. реализация программы реновации в округе началась в сентябре 2018 года в районе Нагатинский Затон. Тогда участникам программы предоставили квартиры с отделкой по адресу Судостроительная улица, дом 17. Позднее были переданы под заселение два современных дома по адресу Борисовские пруды, дом 7, корпус 2, и улица Судостроительная, дом 3.

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