Еще 16 домов переселят на юге Москвы по программе реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Судостроительная улица, 17 Карта всех событий

Переселение еще 16 старых домов на юге столицы обеспечат в районах Бирюлево Западное, Даниловский, Царицыно и Чертаново Южное. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он отметил, что реализация программы реновации в округе началась в сентябре 2018 года в районе Нагатинский Затон. Тогда участникам программы предоставили квартиры с отделкой по адресу Судостроительная улица, дом 17. Позднее были переданы под заселение два современных дома по адресу Борисовские пруды, дом 7, корпус 2, и улица Судостроительная, дом 3.

— К настоящему времени из 10 расселяемых пятиэтажек два дома полностью расселены, а один уже демонтирован по технологии «умного сноса», оставшиеся находятся в процессе переезда и оформления документов, — цитирует Левкина информационный центр правительства Москвы.

Уточняется, что на юге столицы из 44 подобранных под новое строительство «стартовых» площадок, на семи из них программа находится в стадии реализации. По его словам, в этом районе в программу реновации вошли 378 домов.

Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации в Бабушкинском районе достроят в 2022 году. Здание находится по адресу улица Осташковская, дом 9, строение 2.

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