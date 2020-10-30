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Еще 16 домов переселят на юге Москвы по программе реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Еще 16 домов переселят на юге Москвы по программе реновации

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Судостроительная улица, 17 Карта всех событий

Переселение еще 16 старых домов на юге столицы обеспечат в районах Бирюлево Западное, Даниловский, Царицыно и Чертаново Южное. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он отметил, что реализация программы реновации в округе началась в сентябре 2018 года в районе Нагатинский Затон. Тогда участникам программы предоставили квартиры с отделкой по адресу Судостроительная улица, дом 17. Позднее были переданы под заселение два современных дома по адресу Борисовские пруды, дом 7, корпус 2, и улица Судостроительная, дом 3.

— К настоящему времени из 10 расселяемых пятиэтажек два дома полностью расселены, а один уже демонтирован по технологии «умного сноса», оставшиеся находятся в процессе переезда и оформления документов, — цитирует Левкина информационный центр правительства Москвы.

Уточняется, что на юге столицы из 44 подобранных под новое строительство «стартовых» площадок, на семи из них программа находится в стадии реализации. По его словам, в этом районе в программу реновации вошли 378 домов.

Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации в Бабушкинском районе достроят в 2022 году. Здание находится по адресу улица Осташковская, дом 9, строение 2.

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реновацияСергей ЛевкинМосква
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