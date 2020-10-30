Данные о неоказании помощи добровольцу с прививкой от COVID-19 опровергли в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Специалисты телемедицинского центра, оказывающие помощь вакцинированным от коронавируса добровольцам, оперативно направили кардиолога к москвичу, у которого возникли проблемы с сердцем. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила главврач центра Мария Соколова.

— Мы консультируем всех участников 24/7, оказываем постоянное наблюдение в первые дни после прививки, контролируем состояние все последующие дни. Любой доброволец находится на связи с нами и может оперативно задать вопрос, — отметила врач.

По словам Соколовой, при необходимости участия профильного специалиста после телемедицинской консультации центр вызывает его на дом добровольцу. Она пояснила, что к мужчине прибыл медик, зафиксировал его удовлетворительное состояние и назначил проведение ЭКГ на следующий день, передает РИА Новости.

Ранее в социальных сетях появилась публикация, в которой участник исследования вакцины от COVID-19 пожаловался на повышенную температуру и проблемы с сердцем после прививки. Он добавил, что не смог связаться с сотрудником телемедицинского центра, и обвинил специалистов в отсутствии помощи для добровольцев.

Читайте также: Кремль прокомментировал работу врачей в условиях пандемии COVID-19