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Москонцерт возобновит проведение мероприятий с 1 ноября
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москонцерт возобновит проведение мероприятий с 1 ноября

Юлия Захарова

Город

Москонцерт вновь начнет проводить культурные мероприятия с 1 ноября. Об этом в пятницу, 30 октября, рассказали в пресс-службе учреждения.

— Мы возобновляем свою работу с 1 ноября и открываем продажи билетов. Мероприятия запланированы до конца сезона, а в ноябре их будет более 60, — приводит сообщение Москонцерта ТАСС.

Как уточняется, репертуар представлен на сайте заведения. Приобрести билеты пока можно только онлайн. В самом учреждении соблюдают все меры безопасности. Посетителям измеряют температуру, в здание пускают только при наличии масок и перчаток. При отсутствии средств индивидуальной защиты гражданам выдают их на входе.

Напомним, продажи билетов Москонцерта были приостановлены на мероприятия, проходившие с 1 по 31 октября. Решение было принято на фоне обострения ситуации с коронавирусом.

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