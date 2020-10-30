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Сергей Собянин принял участие в совещании по плану достижения национальных целей
Фото: photo.roscongress.org / Николай Гернет

Сергей Собянин принял участие в совещании по плану достижения национальных целей

Юлия Захарова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в совещании правительства с руководителями рабочих групп по доработке единого плана достижения национальных целей развития России. Мероприятие провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На совещании отмечалась важность отлаживания системы, которая обеспечивает обратную связь с гражданами.

— С целью более глубокого понимания ситуации для оценки достижения ряда показателей предлагается использовать, помимо статистических данных, данные социологических опросов населения, — отметил Собянин.

Глава города добавил, что было определено 15 показателей деятельности высших органов власти, позднее число увеличили до 20. В частности, в рамках оценки выполнения цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» появился показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом». Также ряд новых критериев поможет оценить достижение цели «Возможности для самореализации и развития талантов».

Мэр Москвы подчеркнул, что в настоящее время важны цели, которые касаются цифровых технологий. Необходимо улучшать доступ в интернет и всесторонне развивать информационные технологии.

В целом, по словам Собянина, единый план по достижению национальных целей уже сверстан, там учтены многие предложения рабочих групп, говорится на официальном портале мэра столицы.

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