В АТОР уточнили число российских туристов в турецком Измире

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В турецком городе Измир, серьезно пострадавшем из-за произошедшего ранее землетрясение, находится не более сотни россиян. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пятницу, 30 октября.

Также, по ее словам, организованных российских туристов нет в районах Греции, которые также пострадали от землетрясения. При этом она не исключила, что на территории страны могут находиться самостоятельные путешественники из России, передает РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. В результате инцидента в Турции погибли четыре человека, еще около 321 человека получили ранения различной степени тяжести. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена.

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