В АТОР уточнили число российских туристов в турецком Измире
В турецком городе Измир, серьезно пострадавшем из-за произошедшего ранее землетрясение, находится не более сотни россиян. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пятницу, 30 октября.
Также, по ее словам, организованных российских туристов нет в районах Греции, которые также пострадали от землетрясения. При этом она не исключила, что на территории страны могут находиться самостоятельные путешественники из России, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. В результате инцидента в Турции погибли четыре человека, еще около 321 человека получили ранения различной степени тяжести. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена.
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