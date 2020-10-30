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В АТОР уточнили число российских туристов в турецком Измире
Фото: twitter.com / Elisa Perrigueur

В АТОР уточнили число российских туристов в турецком Измире

Евгения Звощик

Общество

В турецком городе Измир, серьезно пострадавшем из-за произошедшего ранее землетрясение, находится не более сотни россиян. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пятницу, 30 октября.

Также, по ее словам, организованных российских туристов нет в районах Греции, которые также пострадали от землетрясения. При этом она не исключила, что на территории страны могут находиться самостоятельные путешественники из России, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. В результате инцидента в Турции погибли четыре человека, еще около 321 человека получили ранения различной степени тяжести. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена.

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